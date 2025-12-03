В Гомельском районе изменены границы ряда населенных пунктов

Так, в Гомельском районе скорректированы границы населенных пунктов: Прибытковского сельсовета — деревни Дуяновка; Долголесского сельсовета — деревни Карналин, поселка Мирный; Шарпиловского сельсовета — поселков Михайловск и Путеводная Звезда. Из поселка Михайловск исключен земельный участок, а остальные населенные пункты, напротив, расширены за счет включения земельных участков.