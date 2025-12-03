В Гомельском районе изменены границы ряда населенных пунктов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский районный Совет депутатов 21 ноября принял решение № 142 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Гомельского района», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Так, в Гомельском районе скорректированы границы населенных пунктов: Прибытковского сельсовета — деревни Дуяновка; Долголесского сельсовета — деревни Карналин, поселка Мирный; Шарпиловского сельсовета — поселков Михайловск и Путеводная Звезда. Из поселка Михайловск исключен земельный участок, а остальные населенные пункты, напротив, расширены за счет включения земельных участков.
Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».
Решение вступает в силу с 4 декабря 2025 года. -0-