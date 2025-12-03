В Таганроге заменят сотни окон после атак БПЛА

В Таганроге продолжают ликвидировать последствия вражеских атак БПЛА. Основной фронт работ сейчас — замена поврежденных окон. Это первоочередная задача, подчеркнула глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, уже измерено и передано в производство 380 окон, а основные замеры завершены. В среду, 3 декабря, установку начали в доме № 35 на улице Инструментальной, где смонтировали шесть оконных блоков. В четверг работу продолжат там же, а также приступят к монтажу на Инструментальной, 25 и 33.
— Никто из пострадавших не останется один на один с проблемой, — заверила Светлана Камбулова.
Она напомнила, что горожанам предусмотрены компенсационные выплаты: помощь пострадавшим, компенсация за утраченное имущество, а также поддержка в случае частичной утраты вещей первой необходимости.
Камбулова отметила, что помощь идет не только из бюджета: местные предприятия и предприниматели оказывают поддержку и участвуют в восстановительных работах.
