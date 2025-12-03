Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге заменят сотни окон после атак БПЛА

В Таганроге начали монтаж оконных блоков в пострадавших квартирах.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге продолжают ликвидировать последствия вражеских атак БПЛА. Основной фронт работ сейчас — замена поврежденных окон. Это первоочередная задача, подчеркнула глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, уже измерено и передано в производство 380 окон, а основные замеры завершены. В среду, 3 декабря, установку начали в доме № 35 на улице Инструментальной, где смонтировали шесть оконных блоков. В четверг работу продолжат там же, а также приступят к монтажу на Инструментальной, 25 и 33.

— Никто из пострадавших не останется один на один с проблемой, — заверила Светлана Камбулова.

Она напомнила, что горожанам предусмотрены компенсационные выплаты: помощь пострадавшим, компенсация за утраченное имущество, а также поддержка в случае частичной утраты вещей первой необходимости.

Камбулова отметила, что помощь идет не только из бюджета: местные предприятия и предприниматели оказывают поддержку и участвуют в восстановительных работах.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.

«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше