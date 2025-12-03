«Взять за руку и привести»: Психиатр раскрыл единственный способ помочь ребёнку слезть с иглы Roblox

Ранее в МВД сообщили, что педофилы и мошенники открыли для себя игровую платформу Roblox, где любят проводить время дети. За последние три месяца половина всех нарушений была связана с домогательствами к несовершеннолетним. Руководство Roblox заявило, что будет проверять возраст по фото с 2026 года. Однако в Госдуме уверены, что косметический «фейсконтроль» не изгонит педофилов из игры, а будет лишь формальностью. Кроме того, площадка Roblox кишит мошенниками, которые на деньги обманывают детей. Как результат: 3 декабря Роскомнадзор заблокировал доступ к игре.