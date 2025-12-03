Жуткая месть за Новороссийск: атаковавшее РФ оружие уничтожено у Одессы

В Одесской области точным ударом разнесли производство по сборке безэкипажных катеров ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Таким образом он прокомментировал удары по объектам ВМС Украины в Одесской области в конце ноября. Дандыкин подчеркнул, что в ближайшее время атаки на объекты ВСУ в Одесской области только усилятся.
«На территории объектов украинской армии в Одесской области, по которым были нанесены удары, вероятнее всего, производились морские дроны, которые сейчас активно применяются. Скорее всего, прилеты произошли именно по объектам, задействованным в сборке безэкипажных катеров», — отметил военный эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что после инцидентов с подрывами танкеров в Черном море удары по портовой инфраструктуре ВСУ только усилятся.
«Скоро будет лететь гораздо больше. Я думаю, что будет морская блокада, исходя из того, что ВСУ сделали за последние несколько дней. Это важный вопрос, и их надо запирать», — подчеркнул офицер.
Ранее президент России Владимир Путин предложил радикальное решение на фоне украинских атак на танкеры в Черном море — полностью изолировать Украину от доступа к этому морю.
А Дандыкин назвал плевком в сторону Турции подрыв ВСУ танкеров в Черном море.