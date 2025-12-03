За шум и фейерверки грозит штраф: Россиянам рассказали, что не стоит делать в Новогоднюю ночь

В ночь на Новый год россиян могут оштрафовать за то, что они шумят и запускают фейерверки на дома и на улице. Об этом рассказал юрист Тургунбой Зокиров в беседе с «АГН Москва».
Юрист напомнил, что в Москве и большинстве регионов России действует закон о тишине. Согласно нему, в ночное время суток гражданам запрещено шуметь в общественных местах и дома. Даже, если они празднуют Новый год.
«В отличие от ряда регионов — например, Владимирской области или Алтайского края, где в новогоднюю ночь допускаются послабления, — в столице такие исключения не предусмотрены», — сказал он.
Зокиров подчеркнул, что за нарушение тишины москвичи могут получить штраф, размер которого достигает двух тысяч рублей.
Он также добавил и про фейерверки. По его словам, ни в коем случае нельзя запускать пиротехнику с балконов. За это сразу же последует наказание, поскольку подобные действия нарушают правила пожарной безопасности.
Ранее KP.RU информировал, что россиян ожидают рекордно длинные новогодние каникулы. Отдыхать можно будет 31 декабря по 11 января. То есть граждане смогут веселиться целых 12 дней.