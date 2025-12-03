Собянин ответил на шутку о строительстве метро до Петербурга

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что строить метро до Санкт-Петербурга не планируется, но идет строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ).
«До Питера мы строим высокоскоростную магистраль, я думаю, этого проекта нам хватит, более чем достаточно… Правительство Российской Федерации по полной занимается этой программой, все регионы — Москва, Питер, Московская область, Тверская область, Новгородская, Псковская — вовлечены в этот проект. Очень сложный, но надеюсь, все срастется», — сказал Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», отвечая на шутку о том, что жители Санкт-Петербурга ждут, когда до города будет проложено московское метро.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.