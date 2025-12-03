На Дону подвели итоги регионального конкурса «Человек года»

Почетное звание Константину Сиденину присвоено за значительный вклад в развитие культуры и изобразительного искусства Ростовской области. Работы художника отражают очарование родного Новочеркасска. Константин Евгеньевич с 1979 года регулярно участвует в выставках, постоянно развивает свое мастерство. Его работы украшают не только галереи, но и улицы города, где художника часто можно увидеть сидящим за мольбертом.