На Дону подвели итоги регионального конкурса «Человек года»

Новочеркасский художник Константин Сиденин стал победителем конкурса «Человек года — 2025», организованного в Ростовской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Почетное звание Константину Сиденину присвоено за значительный вклад в развитие культуры и изобразительного искусства Ростовской области. Работы художника отражают очарование родного Новочеркасска. Константин Евгеньевич с 1979 года регулярно участвует в выставках, постоянно развивает свое мастерство. Его работы украшают не только галереи, но и улицы города, где художника часто можно увидеть сидящим за мольбертом.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.