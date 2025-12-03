Ричмонд
Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Москве получил высшую юридическую награду страны — премию «Юрист года — 2025». Церемония прошла в Колонном зале Дома Союзов.

Медведев удостоен высшей юридической награды.

«Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев стал лауреатом премии “Юрист года — 2025”», — сообщило РАПСИ. Сообщается, что он удостоен премии в специальной номинации «За особый вклад в развитие государства и права».

В своем выступлении он напомнил о 20-летнем юбилее Ассоциации юристов России (АЮР) и значении профессионального сообщества для правовой системы страны. «Я понимаю, что для того, чтобы ассоциация развивалась, нужно, чтобы развивалась премия», — заявил Медведев на церемонии вручения.

Он отметил, что выбор юридической профессии был для него большим профессиональным счастьем. Он отдельно поблагодарил своих родителей, преподавателей и научных руководителей.

Премия «Юрист года» учреждена указом президента России от 8 октября 2009 года № 1129. Награда служит признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.

В России 3 декабря отмечается профессиональный праздник юристов — День одной из наиболее престижных и уважаемых профессий. В этот день поздравления принимают все, чья деятельность связана с правовой сферой: судьи, адвокаты, корпоративные юристы, а также преподаватели права. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.

