Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года»

В России 3 декабря отмечается профессиональный праздник юристов — День одной из наиболее престижных и уважаемых профессий. В этот день поздравления принимают все, чья деятельность связана с правовой сферой: судьи, адвокаты, корпоративные юристы, а также преподаватели права. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.