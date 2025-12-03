Соцучреждения с самыми красивыми ландшафтными решениями назвали в Минтруда

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты подвели итоги республиканского конкурса на благоустройство «Цветы Победы» среди социальных учреждений. Результаты конкурса назвали во время форсайт-сессии республиканского форума «Социальное обслуживание — инструмент социальной инклюзии», который проходит в Бобруйском социальном пансионате «Каменка», передает корреспондент БЕЛТА.
Целью впервые объявленного министерством конкурса было создать уютные, красивые и уникальные пространства в социальных пансионатах и ТЦСОНах, вовлекая получателей услуг и сотрудников в творческий процесс.
Третье место среди социальных пансионатов разделили между собой два учреждения: Пинский социальный пансионат «Пина» и Минский городской социальный пансионат «Очаг». Второе место занял Бабиничский социальный пансионат «Звездный». Самым благоустроенным, за что и получил первое место, признан Червенский социальный пансионат «Мир доброты».
Среди территориальных центров социального обслуживания населения третье место заняли Лидский районный территориальный центр социального обслуживания населения и Круглянский районный центр социального обслуживания населения, второе — ТЦСОН Калинковичского района, первое — Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района Витебска.
Как отметила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, инициатива такого конкурса продолжит свою реализацию и «Цветы Победы» будут проходить ежегодно. «Активно всех призываю к участию. Уже сейчас можно продумывать концепции, которые будут реализовываться. Мы будем с удовольствием и в следующем году награждать победителей», — сказала она.
Республиканский форум «Социальное обслуживание — инструмент социальной инклюзии» приурочен к празднованию Международному дню инвалидов. В его работе участвуют около 60 представителей государственных органов, общественных объединений, экспертов и практиков социальной сферы для обсуждения ключевых вопросов доступности, качества и развития социальных услуг. -0-