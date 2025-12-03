«В профессию попал по призванию». Массажист с нарушением зрения помогает восстанавливаться маленьким гомельчанам

Приветливая улыбка, цветной медицинский костюм и индивидуальный подход к каждому — техник-массажист из Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Иван Демидович всегда добродушно встречает своих маленьких пациентов. Чувствуя его доброту, дети отвечают взаимностью. Мягкий подход массажиста ценят и их родители. Молодой человек с увлечением рассказал корреспонденту БЕЛТА о своей жизни, непростом диагнозе и любимой работе.
Именно работа стала для Ивана своего рода светом в окошке. Он трудится техником-массажистом в одной из ведущих поликлиник областного центра уже шесть лет. «Профессия очень нравится. За все эти годы могу уверенно сказать, что это мое по жизни», — заверяет он.
Среди родных есть медики. Еще мальчишкой Иван мечтал стать ветеринаром. В общем, хотел реализоваться в этой сфере. Однако заболевание глаз значительно сузило спектр направлений. «Можно сказать, что моя болезнь, из-за которой было серьезное ограничение в выборе профессии, помогла определиться со специальностью. У меня III группа инвалидности по зрению, и по заключению МРЭКа мне предложили несколько вариантов. Медицина и техник-массажист откликнулись больше всего из представленного перечня», — с улыбкой говорит молодой человек.
Азы профессии получил в Гродненском государственном медицинском колледже. Не побоялся расстояния, отправился за сотни километров от дома и успешно освоил специальность.
Личный недуг не мешает Ивану работать с пациентами, анализировать их состояние, контролировать процесс и обеспечивать соблюдение санитарных норм, выполняя назначенные процедуры и заботясь о безопасности пациента.
Специалист выполняет различные виды массажа с использованием набора эффективных приемов и элементов.
Самым маленьким пациентам массажиста — две недели от роду, самые старшие — 17-летние. «Прикладываю все силы и знания, делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь им восстанавливать и укрепить здоровье. К примеру, четырехмесячные малыши не спешат самостоятельно выполнить переворот со спинки на животик — назначают массаж. У некоторых после полугода не получается уверенно сесть или начать ползти — тоже путь в массажный кабинет. Помогаю укрепить мышцы, чтобы малыши становились более активными, а их движения — более уверенными. После курса массажа детки более уверенно переворачиваются, садятся, ползают и делают первые шаги», — с удовлетворением отмечает 25-летний собеседник.
Еще одно из самых востребованных направлений — восстановительный массаж после перенесения бронхита или пневмонии. Также помогает Иван маленьким пациентам в реабилитации после переломов. В последние годы значительный поток и пациентов с разной степенью сколиоза.
«Ни на минуту не пожалел о своем выборе. Считаю, что в профессию попал по призванию. Это точно мое. Доволен, что работаю именно с детьми», — подчеркивает Иван.
Чтобы почувствовать настроение ребенка или родителя, которые вошли в его кабинет, Ивану не нужно иметь соколиную зоркость. Гораздо ценнее в его случае развитая интуиция. Массажист на незримом уровне чувствует своих пациентов.
Иван ведет активный образ жизни и помогает сотням детей. Кроме того, всегда подключается к профсоюзному движению. Рассудительный стратег по жизни, он всегда присоединяется к соревнованиям по шахматам и шашкам, не прочь выйти и на лыжную трассу. «Могу и на лыжах побегать, конечно. Возможностей для развития и проявления себя в разных направлениях отраслевой профсоюз предоставляет много. Было бы больше времени — и еще что-нибудь освоил», — делится он.
Палитра эмоций молодого человека — насыщенная и яркая. Он не ждет благосклонности судьбы или особенных преференций, а в прямом смысле берет любое дело в свои крепкие руки. К примеру, в сентябре стал участником молодежного форума для работников здравоохранения области, приуроченного ко Дню народного единства. «Всегда интересно узнать больше, выходить за рамки своей специальности. Поэтому было важно услышать про возможности и новшества, которые внедряются в областном клиническом кардиоцентре, где проходил форум. Я ведь работаю в сфере медицины, поэтому должен знать, как у нас все развивается, а при необходимости сориентировать и своих пациентов или их родителей, куда можно обратиться», — поясняет Иван.
В Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения проводят постоянный мониторинг условий труда и отдыха специалистов с особым социальным статусом. За последние годы в отрасли не зафиксировано нарушений трудовых прав работников из-за их инвалидности, заверили в обкоме. Обращения, которые поступают в профсоюз, не связаны с этим аспектом.
Как подчеркнула председатель отраслевого профсоюза юго-восточного региона Надежда Зимина, обком, равно как и профсоюзные первички учреждений здравоохранения региона, оказывает финансовую поддержку отдельным работникам, попавшим в затруднительное положение вследствие тяжелых заболеваний, травм или получившим инвалидность. «Кроме того, профсоюз выделяет значительные суммы на компенсацию санаторно-курортных путевок для работников отрасли, в том числе людям с инвалидностью. В целом деятельность профсоюза здравоохранения Гомельщины направлена на создание условий, позволяющих эффективно поддерживать здоровье и социальную защищенность каждого работника отрасли», — заверила она.
БЕЛТА,
фото предоставлены Гомельской областной организацией БПРЗ. -0-