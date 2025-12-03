«В профессию попал по призванию». Массажист с нарушением зрения помогает восстанавливаться маленьким гомельчанам

Палитра эмоций молодого человека — насыщенная и яркая. Он не ждет благосклонности судьбы или особенных преференций, а в прямом смысле берет любое дело в свои крепкие руки. К примеру, в сентябре стал участником молодежного форума для работников здравоохранения области, приуроченного ко Дню народного единства. «Всегда интересно узнать больше, выходить за рамки своей специальности. Поэтому было важно услышать про возможности и новшества, которые внедряются в областном клиническом кардиоцентре, где проходил форум. Я ведь работаю в сфере медицины, поэтому должен знать, как у нас все развивается, а при необходимости сориентировать и своих пациентов или их родителей, куда можно обратиться», — поясняет Иван.