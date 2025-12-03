Бастрыкин хочет завести дела в отношении пяти ростовских судей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин хочет возбудить уголовные дела о коррупции на пятерых судей из Ростова-на-Дону, следует из заявления на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Согласно опубликованной информации, глава СК хочет возбудить дела в отношении судей Советского районного суда в отставке Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой, Артура Маслова, а также мирового судьи Советского районного суда в отставке Эльмиры Пономаревой и председателя суда в отставке Елены Коблевой.
Отмечается, что высшая квалификационная коллегия судей в понедельник, 8 декабря, рассмотрит вопрос о возбуждении уголовных дел против упомянутых судей.
Напомним, ранее стало известно, что ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой.