Бастрыкин хочет завести дела в отношении пяти ростовских судей

Соответствующий вопрос рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин хочет возбудить уголовные дела о коррупции на пятерых судей из Ростова-на-Дону, следует из заявления на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Согласно опубликованной информации, глава СК хочет возбудить дела в отношении судей Советского районного суда в отставке Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой, Артура Маслова, а также мирового судьи Советского районного суда в отставке Эльмиры Пономаревой и председателя суда в отставке Елены Коблевой.

Отмечается, что высшая квалификационная коллегия судей в понедельник, 8 декабря, рассмотрит вопрос о возбуждении уголовных дел против упомянутых судей.

Напомним, ранее стало известно, что ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой.