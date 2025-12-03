Эксперт Ашманов оценил вероятность блокировки Telegram в России

Блокировка мессенджера Telegram в России в настоящее время маловероятна. Об этом сайту MK.ru заявил член СПЧ при президенте РФ, эксперт в сфере ИИ Игорь Ашманов.
По его словам, платформа активно используется государственными ресурсами и военными на линии боевого соприкосновения для координации, где часто является единственным каналом связи.
Ашманов отметил, что существовавшие ранее претензии к администрации сервиса ослабли, так как Роскомнадзор наладил с ней взаимодействие. По его словам, владелец мессенджера Павел Дуров выполняет требования по блокировке запрещенного контента.
Эксперт не исключил гибридный сценарий, при котором может быть создана отдельная российская версия приложения с переносом серверов, аналогично опыту в Китае. Ашманов подчеркнул, что полная блокировка маловероятна из-за огромной аудитории и важности платформы в РФ.
Ранее депутат Антон Горелкин заявил о вероятности полной блокировки WhatsApp* в России.
* Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.