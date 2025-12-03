Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Ашманов оценил вероятность блокировки Telegram в России

Член СПЧ отметил, что полное ограничение работы мессенджера маловероятно.

Источник: Аргументы и факты

Блокировка мессенджера Telegram в России в настоящее время маловероятна. Об этом сайту MK.ru заявил член СПЧ при президенте РФ, эксперт в сфере ИИ Игорь Ашманов.

По его словам, платформа активно используется государственными ресурсами и военными на линии боевого соприкосновения для координации, где часто является единственным каналом связи.

Ашманов отметил, что существовавшие ранее претензии к администрации сервиса ослабли, так как Роскомнадзор наладил с ней взаимодействие. По его словам, владелец мессенджера Павел Дуров выполняет требования по блокировке запрещенного контента.

Эксперт не исключил гибридный сценарий, при котором может быть создана отдельная российская версия приложения с переносом серверов, аналогично опыту в Китае. Ашманов подчеркнул, что полная блокировка маловероятна из-за огромной аудитории и важности платформы в РФ.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил о вероятности полной блокировки WhatsApp* в России.

* Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше