Al Masirah: Йеменские хуситы освободили экипаж Eternity C с россиянином

Йеменские повстанцы из группировки «Ансар Аллах», более известные как хуситы, освободили экипаж корабля Eternal C, среди которых был российский гражданин. Об этом сообщил 3 декабря хуситский телеканал Al Masirah.
Корабль Eternal C, которым управляла греческая компания Cosmoship Management, атаковали в Красном море в начале июля. После этого некоторые члены экипажа, включая российского моряка Алексея Галактионова, оказались в плену у хуситов. Как утверждает Al Masirah, освобожденных моряков перевезли на самолете из города Саны в Маскат, столицу Омана. В Омане им оказывают медицинскую помощь.
Экипаж корабля состоял из 25 человек, среди которых было трое охранников. В команду входили 21 филиппинец и один россиянин. Галактионов серьезно пострадал во время нападения. В Сане его отправили в больницу.
