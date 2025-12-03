Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Masirah: Йеменские хуситы освободили экипаж Eternity C с россиянином

Хуситы передали россиянина Алексея Галактионова в Оман, он госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

Йеменские повстанцы из группировки «Ансар Аллах», более известные как хуситы, освободили экипаж корабля Eternal C, среди которых был российский гражданин. Об этом сообщил 3 декабря хуситский телеканал Al Masirah.

Корабль Eternal C, которым управляла греческая компания Cosmoship Management, атаковали в Красном море в начале июля. После этого некоторые члены экипажа, включая российского моряка Алексея Галактионова, оказались в плену у хуситов. Как утверждает Al Masirah, освобожденных моряков перевезли на самолете из города Саны в Маскат, столицу Омана. В Омане им оказывают медицинскую помощь.

Экипаж корабля состоял из 25 человек, среди которых было трое охранников. В команду входили 21 филиппинец и один россиянин. Галактионов серьезно пострадал во время нападения. В Сане его отправили в больницу.

Ранее KP.RU сообщил, что хуситы стали настолько серьезной проблемой для Запада, что многие страны задумались об использовании Северного морского пути вместо Красного моря.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше