Врач назвала магазинные продукты, которые чаще приводят к отравлениям

Магазинные продукты нередко становятся причиной отравлений, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, основными факторами риска являются нарушение условий хранения и превышение сроков годности. Об этом пишет RT.
«К самым опасным в этом плане продуктам относят готовые салаты с майонезом, вареными яйцами, колбасой, курицей. Они мало хранятся даже в идеальных условиях и быстро портятся даже при незначительном повышении температуры», — предупредила специалист.
Кроме салатов, опасность несут мясные блюда, гарниры, роллы и молочные продукты — йогурты, творог, десерты с кремом. Врач пояснила, что нарушение холодовой цепи при транспортировке или выкладке может привести к размножению опасных бактерий.
На испорченный продукт могут указывать вздутая упаковка или выделяющаяся жидкость, но вкус и запах зачастую не помогают определить свежесть. При появлении тошноты, рвоты, болей в животе или диареи после еды специалист посоветовала немедленно обратиться к врачу.
Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, как быстро распознать отравление ядовитой рыбой. Симптомы часто зависят от чувствительности человека.