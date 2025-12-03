Ричмонд
Адвокат Миронов оценил последствия запроса Верховным судом дела Долиной

Эксперт назвал истребование дела ВС РФ благоприятным диагнозом.

Источник: Аргументы и факты

Истребование Верховным судом России дела об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной может указывать на серьезные процессуальные нарушения кассации. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Иван Миронов.

По его словам, такой шаг высшей судебной инстанции позволяет ей ознакомиться с материалами дела для решения о его дальнейшем рассмотрении. Миссия Верховного суда, как подчеркнул Миронов, заключается в исправлении ошибок и формировании единой правоприменительной практики по спорам о недвижимости.

Адвокат назвал истребование дела благоприятным диагнозом. При этом он отметил, что до непосредственного разбирательства дело пока не дошло.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина возглавила рейтинг запросов в Google после скандала с квартирой.