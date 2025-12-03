Адвокат Миронов оценил последствия запроса Верховным судом дела Долиной

По его словам, такой шаг высшей судебной инстанции позволяет ей ознакомиться с материалами дела для решения о его дальнейшем рассмотрении. Миссия Верховного суда, как подчеркнул Миронов, заключается в исправлении ошибок и формировании единой правоприменительной практики по спорам о недвижимости.