Шмыгаль заявил об объединении Госоператора тыла и Агентства оборонзакупок

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что с 1 января 2026 года на Украине планируется объединить в одно предприятие объединение «Государственного оператора тыла» и Агентства оборонных закупок.
«С 1 января планируется объединение “Государственного оператора тыла” и Агентства оборонных закупок в одно предприятие, где будет создан новый наблюдательный совет», — написал украинский министр в Telegram-канале.
По его информации, в ближайшее время ожидается назначение на вакантные места в наблюдательном совете АО «Укроборонпром» и других предприятий.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-госсекретарь США Майк Помпео стал членом консультативного совета украинской компании Fire Point, которую связывают с главным фигурантом коррупционного скандала на Украине Тимуром Миндичем.