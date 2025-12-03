В 2025 году на поддержку инвалидов в Таганроге направлено более 150 миллионов

В Таганроге проживают более 22 тысяч человек с инвалидностью, среди них около 700 детей. Глава города Светлана Камбулова рассказала, что в 2025 году на социальную поддержку выделено свыше 150 млн рублей на компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг.
Транспортными проездными картами обеспечены 1085 человек, адресную материальную помощь получили 607 семей на сумму более девяти миллионов рублей. Заключены 19 социальных контрактов на два миллиона рублей.
Также предоставлено около 2 500 технических средств реабилитации и более 3 000 предметов через пункт проката. В городе работают 12 отделений социального обслуживания на дому, четыре специализированных социально медицинских отделения и реабилитационное отделение дневного пребывания.
— Только вместе мы сможем сделать мир более доступным и дружелюбным для всех, — подчеркнула Светлана Камбулова, поблагодарив общественные организации, медиков, соцработников и всех горожан, оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.
