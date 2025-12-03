Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году на поддержку инвалидов в Таганроге направлено более 150 миллионов

На поддержку инвалидов в Таганроге потратили свыше 150 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге проживают более 22 тысяч человек с инвалидностью, среди них около 700 детей. Глава города Светлана Камбулова рассказала, что в 2025 году на социальную поддержку выделено свыше 150 млн рублей на компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг.

Транспортными проездными картами обеспечены 1085 человек, адресную материальную помощь получили 607 семей на сумму более девяти миллионов рублей. Заключены 19 социальных контрактов на два миллиона рублей.

Также предоставлено около 2 500 технических средств реабилитации и более 3 000 предметов через пункт проката. В городе работают 12 отделений социального обслуживания на дому, четыре специализированных социально медицинских отделения и реабилитационное отделение дневного пребывания.

— Только вместе мы сможем сделать мир более доступным и дружелюбным для всех, — подчеркнула Светлана Камбулова, поблагодарив общественные организации, медиков, соцработников и всех горожан, оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.

«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше