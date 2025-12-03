Ричмонд
Число тяжелых преступлений в Москве значительно сократилось, заявил Собянин

Собянин: число тяжелых преступлений в Москве значительно сократилось.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Число тяжелых преступлений в Москве значительно сократилось, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас количество тяжелых преступлений — не просто каких-то там электронных преступлений, которых, действительно, во множестве и среди всех категорий, — тяжелых преступлений, такие как убийства, грабежи, кражи, их уменьшилось не на проценты, а в разы. Грабежи уменьшились, по-моему, в 7,5 раз, убийства в два раза и так далее. То есть у нас по всем этим тяжелым категориям произошло серьезное уменьшение преступлений», — сказал Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».

Он отметил, что машины угоняют «какие-то фрики», потому что раньше угоняли около 15 тысяч машин в год, а сегодня это 600 автомобилей.

«Это просто какие-то чудаки, наркоманы, которые угоняют, бросают (машины — ред.). Такого бизнеса вообще не стало, потому что сбежать с этой машиной сегодня уже невозможно», — отметил мэр.

