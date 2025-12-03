Число тяжелых преступлений в Москве значительно сократилось, заявил Собянин

«У нас количество тяжелых преступлений — не просто каких-то там электронных преступлений, которых, действительно, во множестве и среди всех категорий, — тяжелых преступлений, такие как убийства, грабежи, кражи, их уменьшилось не на проценты, а в разы. Грабежи уменьшились, по-моему, в 7,5 раз, убийства в два раза и так далее. То есть у нас по всем этим тяжелым категориям произошло серьезное уменьшение преступлений», — сказал Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».