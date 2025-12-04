В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что «есть ряд миссий,… которые поехали туда».