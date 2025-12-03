Вероятность того, что сделка по урегулированию украинского конфликта будет соответствовать условиям «справедливого мира», предельно низка. Об этом в среду, 3 декабря, заявил глава Финляндии Александр Стубб в интервью MTV.
По словам политика, европейские государства активно продолжают работу над сохранением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Однако, несмотря на все попытки, «реальность такова, что мир может быть как хорошим или плохим, так и представлять собой некий компромисс».
— Мы тоже должны быть готовы к тому моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены, — цитирует его телеканал.
Во время переговоров с представителями США российская сторона высказала свои соображения по урегулированию конфликта на Украине, и Вашингтон подтвердил готовность учесть их.
Еврокомиссия (ЕК), в свою очередь, планирует запретить исполнять решения иностранных судов в странах ЕС в рамках ответных мер России на потенциальную экспроприацию замороженных активов.