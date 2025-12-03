В лесах Воронежской области собрали более 18 тонн желудей

Сбор желудей дуба завершили в Воронежской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего за осенние месяцы было заготовлено 18,5 тонны семян, что на 9% превысило годовой план, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Сбор вели в лесничествах с преобладанием дубрав: Аннинском, Богучарском, Бутурлиновском, Воронежском и других. Более 7 тонн собрали работники Воронежского лесопожарного центра, остальное — арендаторы лесных участков.
Посевные качества собранных желудей анализируются в областном Центре защиты леса. Результаты анализов определят, какая часть семян будет использована для восстановления дубрав.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.