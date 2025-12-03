Ричмонд
Врач Агапкин заявил, что мята может защитить от головной боли

Облегчить головную боль можно путем вдыхания содержащегося в мяте ментола.

Источник: Аргументы и факты

Мятный ментол может быть эффективным средством для снижения головной боли. Об этом сообщил врач-реабилитолог Сергей Агапкин, передает «Лента.ру».

По его словам, ментол, содержащийся в мяте, при вдыхании оказывает раздражающее действие на тройничный нерв. Это подтверждённый способ облегчения головной боли.

Ранее врач Диана Хоконова заявила, что употребление мороженого и кофе может вызвать головную боль.

При этом врач Лафина Диамандис рассказала о возможности избавиться от головной боли без приема обезболивающих препаратов.