В ЮАР нашли останки людей, живших в изоляции от человечества 200 тысяч лет

Исследователи узнали о существовании этой группы людей во время расшифровки структуры ДНК почти трех десятков древних жителей ЮАР, чьи останки возрастом от 150 до 10,2 тысячи лет нашли в разных регионах страны к югу от реки Лимпопо. По словам специалистов, эта часть континента была фактически изолирована от остальной части Африки на протяжении нескольких десятков тысяч лет из-за географических и климатических факторов, передает сайт учебного заведения.