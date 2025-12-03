В ЮАР нашли останки людей, живших в изоляции от человечества 200 тысяч лет

Палеогенетики из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Европы открыли ранее неизвестную популяцию древних людей, которая жила на территории современной Южной Африки в течение нескольких десятков тысяч лет и была генетически изолирована от человечества на протяжении около 200 тысяч лет. Об этом сообщили в пресс-службе университета Упсалы.
— Данная группа древних людей была изолирована от всего остального человечества на протяжении как минимум 200 тысяч лет, фактически с момента появления нашего вида. Лишь 1,4 тысячи лет назад, как показывает наш анализ, в ее генофонде начали появляться фрагменты ДНК выходцев из Западной и Восточной Африки, — уточнил профессор университета Упсалы Маттиас Якобсон.
Исследователи узнали о существовании этой группы людей во время расшифровки структуры ДНК почти трех десятков древних жителей ЮАР, чьи останки возрастом от 150 до 10,2 тысячи лет нашли в разных регионах страны к югу от реки Лимпопо. По словам специалистов, эта часть континента была фактически изолирована от остальной части Африки на протяжении нескольких десятков тысяч лет из-за географических и климатических факторов, передает сайт учебного заведения.
В пустыне Байуда, расположенной в Судане, польские археологи нашли одинокую могилу древнего человека среднего телосложения возрастом около 30−40 лет. Его рост составлял 164 сантиметра, что четыре тысячи лет назад являлось средним значением для мужчин.