В Семикаракорске отремонтируют районную больницу за миллиард рублей

В Семикаракорске ремонт районной больницы завершат к 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

На капитальный ремонт центральной районной больницы Семикаракорского района направят почти миллиард рублей из областного и федерального бюджетов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Зданию больницы более 40 лет, а износ составляет почти 60%. Это учреждение обслуживает более 47 тысяч человек, включая около девяти тысяч детей. В прошлом году укрепили грунты под зданием детского отделения, в этом — под стационаром и переходной галереей, заменили окна, начали установку систем вентиляции и кондиционирования.

— Будет выполнен капремонт всех зданий, стационара, детского отделения, заменена инженерия, закуплено новое оборудование и мебель. Прием пациентов не прекращается — ремонт идет поэтапно, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Все работы планируют завершить до конца 2027 года, а полностью обновленная больница возобновит работу в первом квартале 2028 года.

