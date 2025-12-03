В Семикаракорске отремонтируют районную больницу за миллиард рублей

Зданию больницы более 40 лет, а износ составляет почти 60%. Это учреждение обслуживает более 47 тысяч человек, включая около девяти тысяч детей. В прошлом году укрепили грунты под зданием детского отделения, в этом — под стационаром и переходной галереей, заменили окна, начали установку систем вентиляции и кондиционирования.