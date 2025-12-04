В Узбекистане могут пройти съёмки нового фильма Джеки Чана «Доспехи Бога: Ультиматум»

По словам представителей компании, на днях они провели продуктивные встречи с киностудией «Узбекфильм» и Агентством кинематографии Узбекистана. В рамках визита казахстанская делегация изучила возможные локации и обсудила варианты сотрудничества.
«Надеемся, что нам удастся реализовать часть съёмок на земле Узбекистана — стране с богатой историей, культурой и уникальной атмосферой!» — заявили в Sәlem Entertainment.
Интерес Sәlem Entertainment к Узбекистану объясняется не только экзотикой и историческим колоритом, но и выгодными финансовыми условиями для зарубежных кинематографистов. Узбекистан давно зарекомендовал себя как привлекательная площадка: здесь снимались десятки российских и зарубежных фильмов и сериалов.
Одним из главных стимулов является государственная программа возврата части расходов — так называемый кэшбэк для кинокомпаний:
При расходах до 3 миллиардов сумов — возврат составит 10%.
При расходах от 3 до 5 миллиардов сумов — 15% возврата.
Если затраты составят от 5 до 10 миллиардов сумов — компания может рассчитывать на компенсацию в 20%.
Крупнейшие проекты с расходами свыше 10 миллиардов сумов получат возврат в 25%. При этом максимальная сумма компенсации по одному фильму ограничена 4 миллиардами сумов.
Следим за развитием событий и надеемся, что скоро увидим знакомые пейзажи в голливудском блокбастере!