В Узбекистане могут пройти съёмки нового фильма Джеки Чана «Доспехи Бога: Ультиматум»

Интерес Sәlem Entertainment к Узбекистану объясняется не только экзотикой и историческим колоритом, но и выгодными финансовыми условиями для зарубежных кинематографистов. Узбекистан давно зарекомендовал себя как привлекательная площадка: здесь снимались десятки российских и зарубежных фильмов и сериалов.