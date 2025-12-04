Хоким рассказал президенту, как будет бороться с пробками в Ташкенте

Хоким отметил, что рост населения, увеличение числа автомобилей и бурное развитие городской экономики привели к двукратному росту нагрузки на основные дороги столицы за последние годы. Пробки в 7−8 баллов стали привычной частью городской жизни, а общественный транспорт всё ещё не может конкурировать по популярности с личными авто. Такая ситуация негативно сказывается не только на мобильности, но и на экологии города.