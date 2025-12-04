Хоким рассказал президенту, как будет бороться с пробками в Ташкенте

Почему Ташкент стоит в пробках.
Хоким отметил, что рост населения, увеличение числа автомобилей и бурное развитие городской экономики привели к двукратному росту нагрузки на основные дороги столицы за последние годы. Пробки в 7−8 баллов стали привычной частью городской жизни, а общественный транспорт всё ещё не может конкурировать по популярности с личными авто. Такая ситуация негативно сказывается не только на мобильности, но и на экологии города.
Что он предлагает.
В мировой практике одной из самых эффективных мер борьбы с пробками считается внедрение интеллектуальных транспортных систем (ITS). Такой подход предполагает централизованный контроль, анализ и планирование движения в режиме реального времени.
В рамках презентации предложено создать в Ташкенте единый центр управления дорожным движением, который займётся не только анализом и моделированием транспортных и пешеходных потоков, но и внедрением ITS, разработкой транспортных мастер-планов, организацией парковок, развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей и поддержкой индивидуальной мобильности.
Как это будет работать.
Центр будет оператором ITS — системы, способной анализировать данные с городских камер, датчиков, GPS-устройств, а также использовать искусственный интеллект для статистики и прогнозов. Система сможет прогнозировать пробки, оптимизировать маршруты, адаптивно управлять фазами светофоров, вызывать экстренные службы при ДТП.
Власти ожидают, что внедрение ITS сократит среднее время в пути, ускорит прибытие экстренных служб на место происшествий, уменьшит число пробок и аварий на магистралях города.
Что дальше.
Президент одобрил инициативу, поручил запустить пилотный проект уже в этом году, расширить его масштаб в последующие годы и интегрировать подобные системы в регионах к 2030 году.
Так, что ждём, когда борьба с пробками наконец-то перестанет быть вечной городской темой, а станет реальной историей успеха.