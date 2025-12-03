В Астраханской области модернизировали службу занятости

Региональную службу занятости модернизировали в Астраханской области в ходе реализации национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в Володарском муниципальном районе.
Более трех тысяч жителей региона получили помощь в трудоустройстве. Соискателям предлагают комплексную поддержку: от составления резюме и организации встреч с работодателями до переобучения и повышения квалификации. Спрос на квалифицированных рабочих в России неуклонно растет. Если раньше лишь каждый десятый россиянин считал рабочие профессии самыми уважаемыми, то сейчас эта цифра выросла до 45%.
В настоящее время служба предлагает более семи тысяч вакансий, причем почти 70% из них — по рабочим профессиям. Уровень заработной платы по некоторым специальностям достигает 300 тысяч рублей в месяц.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.