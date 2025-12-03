В Астраханской области модернизировали службу занятости

Более трех тысяч жителей региона получили помощь в трудоустройстве. Соискателям предлагают комплексную поддержку: от составления резюме и организации встреч с работодателями до переобучения и повышения квалификации. Спрос на квалифицированных рабочих в России неуклонно растет. Если раньше лишь каждый десятый россиянин считал рабочие профессии самыми уважаемыми, то сейчас эта цифра выросла до 45%.