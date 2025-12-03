Врач де Лаар назвал три главные составляющие крепкого сна

Крепкий сон зависит от трех ключевых составляющих, включающих управление стрессом и физическую активность. Об этом заявил врач Мерейн ван де Лаар, передает «Лента.ру».
Первым условием он назвал снижение уровня стресса в течение дня, что создает для разума безопасное пространство и улучшает качество отдыха.
Специалист также рекомендовал заниматься физическими нагрузками и сократить время, проводимое в постели днем. Так к ночи появится достаточная усталость для глубокого сна.
Эксперт также призвал восстанавливать циркадные ритмы. Для этого он советует утром находиться на солнечном свету, вечером ограничивать использование гаджетов, а также избегать приема пищи и физических упражнений за два часа до сна.
Ранее невролог Баранов назвал главные опасности недосыпа и самолечения ноотропами.