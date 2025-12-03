Минздрав: Наставничество для медработников будет добровольным

Наставничество для медицинских работников будет осуществляться на добровольной основе, также в рамках процесса могут производиться выплаты. При этом стаж наставника должен составлять не менее пяти лет. Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения России был опубликован в среду, 3 декабря, на портале проектов нормативных правовых актов.