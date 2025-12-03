Ричмонд
Минздрав: Наставничество для медработников будет добровольным

— Наставничество может осуществляться руководителем (заместителем) медицинской организации (структурного подразделения), имеющим стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием лица, назначаемого наставником, — указано в документе.

Согласно приказу, сроки наставничества будут устанавливаться Минздравом. Если наставник не провел достаточно времени с подопечными, наставничество будет продолжаться до достижения необходимой продолжительности. Наставникам также могут быть выплачены денежные средства, размер и условия которых определяются законодательством.

Ранее в Минздраве сообщили, что сроки обязательной отработки под руководством наставника будут различаться для выпускников медицинских вузов в зависимости от выбранной специальности. Так, максимальные три года установлены для хирургов, онкологов и неонатологов.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает выпускников медицинских вузов проходить отработку по специальности после окончания учебы. Теперь студенты, поступившие на бюджет, обязаны будут заключать договор о целевом обучении.