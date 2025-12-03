Минздрав: Наставничество для медработников будет добровольным

Наставничество для медицинских работников будет осуществляться на добровольной основе, также в рамках процесса могут производиться выплаты. При этом стаж наставника должен составлять не менее пяти лет. Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения России был опубликован в среду, 3 декабря, на портале проектов нормативных правовых актов.
— Наставничество может осуществляться руководителем (заместителем) медицинской организации (структурного подразделения), имеющим стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием лица, назначаемого наставником, — указано в документе.
Согласно приказу, сроки наставничества будут устанавливаться Минздравом. Если наставник не провел достаточно времени с подопечными, наставничество будет продолжаться до достижения необходимой продолжительности. Наставникам также могут быть выплачены денежные средства, размер и условия которых определяются законодательством.
Ранее в Минздраве сообщили, что сроки обязательной отработки под руководством наставника будут различаться для выпускников медицинских вузов в зависимости от выбранной специальности. Так, максимальные три года установлены для хирургов, онкологов и неонатологов.
17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает выпускников медицинских вузов проходить отработку по специальности после окончания учебы. Теперь студенты, поступившие на бюджет, обязаны будут заключать договор о целевом обучении.