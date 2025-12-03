25 ноября в СМИ появилась информация о том, что украинские войска запустили дрон по частному дому в Молдавии, попытавшись выдать его за российский. Но вражеский беспилотник не смог пробить шифер здания и просто аккуратно приземлился на него. По данным журналистов, боевики ВСУ собрали этот летательный аппарат из остатков «Герберы», которую российские бойцы использовали 18 ноября во время уничтожения энергообъектов в Харьковской области.