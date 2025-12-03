Румыния уничтожила украинский морской дрон Sea Baby в Черном море

Румынские войска по запросу местной береговой охраны уничтожили морской дрон Sea Baby Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.
Взрыв произошел в 66 километрах к востоку от портового города Констанцы.
— Водолазы-саперы военно-морских сил Румынии, специализирующиеся на борьбе со взрывными устройствами, по запросу Береговой охраны выполнили задание по нейтрализации объекта, представлявшего угрозу судоходству в Черном море, — говорится на странице ведомства в соцсети X.
25 ноября в СМИ появилась информация о том, что украинские войска запустили дрон по частному дому в Молдавии, попытавшись выдать его за российский. Но вражеский беспилотник не смог пробить шифер здания и просто аккуратно приземлился на него. По данным журналистов, боевики ВСУ собрали этот летательный аппарат из остатков «Герберы», которую российские бойцы использовали 18 ноября во время уничтожения энергообъектов в Харьковской области.
3 октября над авиабазой Эльзенборн на границе Бельгии с Германией заметили 15 неопознанных беспилотников. В связи с этим представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что произошедшее подтверждает необходимость реализации проекта «стены дронов», который предусматривает создание единой системы противодействия беспилотникам на восточных рубежах Европы.