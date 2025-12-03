В Ингушетии усилили энергомощность Альтиевского водозабора

Специалисты увеличили мощность электроснабжения Альтиевского водозабора в Ингушетии, сообщили в администрации главы и правительства республики. Работы провели в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Модернизация энергосистемы потребовалась после завершения в 2024 году масштабной реконструкции самого водозабора. В результате объект получил свыше 1,1 МВт дополнительной мощности, что довело общий объем электроснабжения комплекса до 1,8 МВт. Это позволит обеспечить стабильную работу нового технологического оборудования, включая современные системы ультрафиолетового обеззараживания воды.
На территории комплекса пробурено 10 артезианских скважин глубиной 160 метров, благодаря которым водозабор сможет подавать до 24 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Это значительно повысит надежность водоснабжения населения.
«Обновление Альтиевского водозабора — это важный шаг к повышению качества жизни наших жителей. Усиление его энергомощности — неотъемлемая часть модернизации всей системы водоснабжения региона. Благодарю специалистов энергетического комплекса за слаженную, профессиональную и своевременную работу. Дальнейшее развитие водной инфраструктуры остается одним из приоритетов нашей республиканской программы модернизации коммунального хозяйства», — отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.