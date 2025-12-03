Врач Шеляков рассказал, как украсить дом к Новому году без вреда для кошек

Кошки проявляют наибольший интерес к новогодним украшениям, что требует от их владельцев особой осторожности при оформлении дома. Об этом «Газете.Ru» сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Специалист рекомендует отказаться от использования блестящей мишуры, дождика и длинных лент, так как кошки могут их проглотить, что способно привести к кишечной непроходимости. Также опасность представляют электрические гирлянды, которые могут стать причиной удара током, ожога или пожара, если животное перегрызет провод.
Для безопасного украшения елки Шеляков советует использовать небьющиеся пластиковые шары и гирлянды на батарейках. Чтобы отвадить питомца от дерева, можно разложить вокруг него апельсиновые корки или использовать специальные отпугивающие спреи с цитрусовыми запахами, неприятными для кошек. Также важно надежно закрестить саму елку.
