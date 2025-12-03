Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Шеляков рассказал, как украсить дом к Новому году без вреда для кошек

Специалист рекомендует отказаться от использования блестящей мишуры, дождика и длинных лент.

Источник: Аргументы и факты

Кошки проявляют наибольший интерес к новогодним украшениям, что требует от их владельцев особой осторожности при оформлении дома. Об этом «Газете.Ru» сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Специалист рекомендует отказаться от использования блестящей мишуры, дождика и длинных лент, так как кошки могут их проглотить, что способно привести к кишечной непроходимости. Также опасность представляют электрические гирлянды, которые могут стать причиной удара током, ожога или пожара, если животное перегрызет провод.

Для безопасного украшения елки Шеляков советует использовать небьющиеся пластиковые шары и гирлянды на батарейках. Чтобы отвадить питомца от дерева, можно разложить вокруг него апельсиновые корки или использовать специальные отпугивающие спреи с цитрусовыми запахами, неприятными для кошек. Также важно надежно закрестить саму елку.

Ранее зоопсихолог Всеволод Баринов объяснил, как правильно подготовить кота к путешествию.