Донская сборная победила на всероссийских соревнованиях по самбо

Сборная Дона заняла первое общекомандное место на XV Всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок губернатора Ростовской области», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Проведение турнира соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Состязания прошли 28−29 ноября в спортивном комплексе «Экспресс» в Ростове-на-Дону, собрав 218 участников из 20 регионов страны. Соревнования являются отборочными на первенство России, которое состоится в конце января 2026 года. Донские спортсмены завоевали четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
«Самбо — национальный вид спорта, которому уделяется очень большое внимание на уровне государства. Входит в число популярных в Ростовской области спортивных единоборств. Общая численность занимающихся составляет более шести тысяч человек», — рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.
Победители турнира получили право на присвоение спортивного разряда «кандидат в мастера спорта». Кубок включен в календарный план Министерства спорта России и проводится среди юношей 16−18 лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.