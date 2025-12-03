Ричмонд
Донская сборная победила на всероссийских соревнованиях по самбо

Турнир собрал свыше 200 спортсменов из 20 регионов страны.

Сборная Дона заняла первое общекомандное место на XV Всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок губернатора Ростовской области», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Проведение турнира соответствует целям государственной программы «Спорт России».

Состязания прошли 28−29 ноября в спортивном комплексе «Экспресс» в Ростове-на-Дону, собрав 218 участников из 20 регионов страны. Соревнования являются отборочными на первенство России, которое состоится в конце января 2026 года. Донские спортсмены завоевали четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

«Самбо — национальный вид спорта, которому уделяется очень большое внимание на уровне государства. Входит в число популярных в Ростовской области спортивных единоборств. Общая численность занимающихся составляет более шести тысяч человек», — рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

Победители турнира получили право на присвоение спортивного разряда «кандидат в мастера спорта». Кубок включен в календарный план Министерства спорта России и проводится среди юношей 16−18 лет.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.