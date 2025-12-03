Соведущая Ивана Урганта Алла Михеева появилась на праздничном мероприятии на катке. Присутствующие обратили внимание, что Михеева как будто изменилась. Как выяснилось, она прилично похудела. В этом Алла призналась «МК» перед началом показа шоу. Смотрите видео.
Похудевшая Алла Михеева приехала на зимний праздник
