Похудевшая Алла Михеева приехала на зимний праздник

Соведущая Ивана Урганта Алла Михеева появилась на праздничном мероприятии на катке. Присутствующие обратили внимание, что Михеева как будто изменилась. Как выяснилось, она прилично похудела. В этом Алла призналась «МК» перед началом показа шоу. Смотрите видео.