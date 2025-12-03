В Приморье стартовала бесплатная школа для местных производителей

«Сейчас недостаточно сделать только хороший товар, нужно уметь его грамотно предложить. Мы сделали ставку на практику: наши эксперты объяснят, как разговаривать с сетями на одном языке, каких ошибок избегать и на что смотрят закупщики в первую очередь. Завершим программу живыми встречами, где можно будет сразу применить знания и получить обратную связь от торговых сетей», — отметила заместитель министра экономического развития региона Евгения Чавкина.