В Приморье стартовала бесплатная школа для местных производителей

Они научатся вести переговоры с ритейлерами, составлять коммерческие предложения, рассчитывать затраты и презентовать бренд.

Бесплатная образовательная программа для местных товаропроизводителей, которые хотят вывести свою продукцию в торговые сети, стартовала в Приморском крае, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Помощь предпринимателям края оказывают в центре «Мой бизнес», который работает при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Принять участие в программе пригласили всех приморских производителей — от создателей продуктов питания и крафтовых напитков до компаний, выпускающих косметику, товары для дома и животных. Учеников школы ждут четыре дня интенсивной практической подготовки. Эксперты научат их грамотно вести переговоры с ритейлерами, составлять коммерческие предложения, рассчитывать затраты и презентовать свой бренд. Программа завершится живой торговой сессией 5 декабря, где можно будет получить обратную связь от закупщиков.

«Сейчас недостаточно сделать только хороший товар, нужно уметь его грамотно предложить. Мы сделали ставку на практику: наши эксперты объяснят, как разговаривать с сетями на одном языке, каких ошибок избегать и на что смотрят закупщики в первую очередь. Завершим программу живыми встречами, где можно будет сразу применить знания и получить обратную связь от торговых сетей», — отметила заместитель министра экономического развития региона Евгения Чавкина.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.