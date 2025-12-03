В Приморье стартовала бесплатная школа для местных производителей

Бесплатная образовательная программа для местных товаропроизводителей, которые хотят вывести свою продукцию в торговые сети, стартовала в Приморском крае, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Помощь предпринимателям края оказывают в центре «Мой бизнес», который работает при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Принять участие в программе пригласили всех приморских производителей — от создателей продуктов питания и крафтовых напитков до компаний, выпускающих косметику, товары для дома и животных. Учеников школы ждут четыре дня интенсивной практической подготовки. Эксперты научат их грамотно вести переговоры с ритейлерами, составлять коммерческие предложения, рассчитывать затраты и презентовать свой бренд. Программа завершится живой торговой сессией 5 декабря, где можно будет получить обратную связь от закупщиков.
«Сейчас недостаточно сделать только хороший товар, нужно уметь его грамотно предложить. Мы сделали ставку на практику: наши эксперты объяснят, как разговаривать с сетями на одном языке, каких ошибок избегать и на что смотрят закупщики в первую очередь. Завершим программу живыми встречами, где можно будет сразу применить знания и получить обратную связь от торговых сетей», — отметила заместитель министра экономического развития региона Евгения Чавкина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.