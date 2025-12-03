Стали известны победители Национальной театральной премии

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей VIII Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия» прошла на сцене Купаловского театра, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр культуры Руслан Чернецкий отметил, что Национальная театральная премия — праздник для всего театрального сообщества. «На этой премии отмечаются лучшие из лучших. Качество спектаклей, которые заявляются на нее, из раза в раз становится только выше. Премия каждый раз знаменуется какими-то интересными открытиями в разных категориях, не только в драматическом театре, но и в музыкальном. А также в детском и кукольном, что для меня лично очень приятно», — добавил министр.
«Национальная премия от двухлетки до двухлетки приобретает все большее значение не только для театралов, профессионалов театрального сообщества, но и для зрителей в том числе. Мы видим, что очень многие ждут этой премии, а именно обычные зрители. А в 2023 году, после прошлой театральной премии, я получил огромное количество поздравлений от простых зрителей», — рассказал Руслан Чернецкий.
Победителем в номинации «Лучший спектакль театра драмы для большой сцены» стала постановка Национального академического драматического театра имени М. Горького «Фауст. Сделка с дьяволом» по мотивам трагедии Гете, в номинации «Лучший спектакль театра драмы для малой сцены» — «Башни Молодечненского замка» Минского областного драматического театра. В номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» победу одержал спектакль «Умная собачка Соня» Белорусского государственного театра кукол, в номинации «Лучший спектакль театра кукол» — «Бах-бах-бах» Могилевского областного театра кукол. «Лучшим оперным спектаклем» и «Лучшим спектаклем балета» стали опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского и балет «Золушка» Большого театра Беларуси. А в номинации «Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл» победила оперетта «Прекрасная Елена» Белорусского государственного академического музыкального театра.
Специальную премию за вклад в развитие театрального искусства Беларуси получил главный художник Национального академического театра имени Янки Купалы Борис Герлован.
Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и Минского городского исполнительного комитета. Жюри и зрители оценили 37 постановок от 27 театральных коллективов из разных городов страны: Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Молодечно, Бобруйска, Витебска, Могилева. Такое количество театров за всю историю конкурса участвовало впервые. -0-
Фото Татьяны Матусевич.