Стали известны победители Национальной театральной премии

Министр культуры Руслан Чернецкий отметил, что Национальная театральная премия — праздник для всего театрального сообщества. «На этой премии отмечаются лучшие из лучших. Качество спектаклей, которые заявляются на нее, из раза в раз становится только выше. Премия каждый раз знаменуется какими-то интересными открытиями в разных категориях, не только в драматическом театре, но и в музыкальном. А также в детском и кукольном, что для меня лично очень приятно», — добавил министр.