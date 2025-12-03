Ученые разработали эффективный способ уничтожения раковых клеток

Ученые разработали метод уничтожения раковых клеток с помощью зеленого света, заставляющий их запускать процесс самоуничтожения. Результаты исследования представила группа из Университета Окаяма, передает «Лента.ру».
В основе технологии лежит микробный белок archaerhodopsin-3, который действует как протонный насос. При освещении зеленым лазером он выкачивает водородные ионы из раковой клетки, повышая ее внутренний pH. Это нарушает работу митохондрий и запускает апоптоз — запрограммированную гибель клетки.
В экспериментах клетки колоректального рака и меланомы, модифицированные для производства этого белка, массово погибали под воздействием света. При этом на неосвещенные клетки метод не действовал. Тесты на мышах подтвердили эффективность — облучаемые опухоли почти переставали расти и значительно уменьшались в размерах по сравнению с контрольной группой.
Авторы работы отмечают, что метод пока требует предварительной генетической модификации опухолевых клеток. Однако сам принцип точечного запуска гибели рака через управление pH с помощью света открывает перспективы для создания новых щадящих методов терапии.
Ранее ученые РФ обнаружили морскую молекулу с мощным потенциалом борьбы с раком.