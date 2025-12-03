У самой пожилой, 120-летней, россиянки насчитали 48 правнуков

Яха Хащагова родилась 10 сентября 1905 года. Большую часть жизни прожила в Ростовской области, где вместе с мужем разводила овец в овцесовхозах. Ее трудовая деятельность продлилась до 1987 года. А 10 лет назад она приехала в Чечню.