У самой пожилой, 120-летней, россиянки насчитали 48 правнуков

Пресс-служба Пенсионного фонда по Чечне назвала жительницу республики 120-летнюю Яху Хащагову самой пожилой в России.

В заявлении говорится, что женщина смогла воспитать шестерых детей, причем два ее сына закончили вузы с красным дипломом.

Сегодня в ее семье насчитывается также 20 внуков и 48 правнуков.

В ведомстве отметили, что долгожительница окружена теплом и вниманием своих близких и ежедневной поддержкой.

Яха Хащагова родилась 10 сентября 1905 года. Большую часть жизни прожила в Ростовской области, где вместе с мужем разводила овец в овцесовхозах. Ее трудовая деятельность продлилась до 1987 года. А 10 лет назад она приехала в Чечню.

Известно, что мать Хащаговой также была долгожительницей и прожила 116 лет.