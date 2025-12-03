Губернатор Михаил Евраев: Более миллиарда рублей инвестировали в 2025 году в сельское хозяйство Ярославской области

Ярославская область — признанный лидер в производстве яиц. По этому показателю регион занимает первое место в Центральном федеральном округе и второе — в России. С начала года ярославские аграрии произвели более 1,7 млрд штук яиц. Ведущими предприятиями региона являются ООО «Волжанин», входящее в десятку лучших производителей страны, и Угличская птицефабрика: в этом году на форуме «Птицеводство в России» она была признана лучшей в стране.