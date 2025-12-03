Губернатор Михаил Евраев: Более миллиарда рублей инвестировали в 2025 году в сельское хозяйство Ярославской области

Инвестиции в агропромышленный комплекс Ярославской области в 2025 году составили более 1 млрд рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. На эти средства были реализованы проекты по развитию молочного и племенного животноводства, выращиванию овощей, покупке семян, мелиорации и вводу земель в оборот.
«Агропромышленный сектор региона демонстрирует уверенный рост, в этом году на его развитие направили более 1 млрд рублей. Появляются новые производства, в том числе инновационные, такие как роботизированное выращивание орхидей и современные молочно-товарные комплексы. На территории региона реализуются 20 инвестиционных проектов, а общий объем инвестиций составляет более 30 млрд рублей. Эти проекты не только увеличивают производственные мощности, но и создают новые рабочие места, способствуя экономическому развитию», — отметил Михаил Евраев.
Ярославская область — признанный лидер в производстве яиц. По этому показателю регион занимает первое место в Центральном федеральном округе и второе — в России. С начала года ярославские аграрии произвели более 1,7 млрд штук яиц. Ведущими предприятиями региона являются ООО «Волжанин», входящее в десятку лучших производителей страны, и Угличская птицефабрика: в этом году на форуме «Птицеводство в России» она была признана лучшей в стране.
Ярославские производители молока входят в топ-30 крупнейших предприятий России. В этом году в регионе запустили проект по генотипированию крупного рогатого скота, в рамках которого будут обследованы 6 тысяч животных.
Успешно завершили уборочную производители зерна: в этом году его собрали на 25% больше, чем в прошлом — 100 тысяч тонн. На 10% — до 12 тысяч тонн — выросло производство масличных культур. В Переславль-Залесском округе развивают промышленные сады: в рамках пилотного проекта на 32 гектарах высадили восемь сортов яблонь, еще на 10 гектарах — черную смородину.
В помощь сельхозпроизводителям открылись два агроагрегатора для поставок фермерской продукции в торговые сети. За год благодаря проекту «Агроагрегатор» фермеры реализовали более 6 тысяч тонн овощей. Активно обновляется парк сельскохозяйственной техники. По программе регионального лизинга аграрии приобрели 82 машины стоимостью 580 миллионов рублей.
Область активно использует возможности федерального финансирования. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 и 2026 годах продолжается строительство и ремонт сельских школ, детских садов, культурных центров, спортивных комплексов. В этом году в Заволжье 1 сентября открылась школа на 350 учеников, в деревне Пестрецово начал работу многофункциональный центр со зрительным залом, были отремонтированы 5 сельских дорог. Общий объем финансирования в рамках программы составил 1,8 миллиарда рублей, в нее вошли 35 объектов.