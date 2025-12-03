Экс-первая ракетка мира Иванович подала на развод со Швайнштайгером

Сербская теннисистка Ана Иванович, в прошлом занимавшая первую строчку мирового рейтинга, подала на развод с чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. Данную информацию опубликовало издание Spiegel.
Согласно информации источника, 38-летняя экс-спортсменка обратилась с соответствующим заявлением в суд Мюнхена и планирует взыскать с бывшего супруга алименты.
Информация о разрыве отношений между знаменитостями появилась в апреле 2025 года. Тогда же Spiegel сообщал о потере ими рекламного контракта с маркой одежды Brax, рассчитанного до 2027 года, условием которого было сохранение статуса пары.
Отношения между Иванович и Швайнштайгером начались в 2014 году. В 2016 году они сыграли свадьбу в Венеции. В семье воспитываются трое сыновей: Лука (родился в 2018 году), Леон (родился в 2019 году) и Тео (родился в 2023 году).
Иванович завершила карьеру теннисистки в 2016 году, завоевав 15 титулов WTA, включая победу на Открытом чемпионате Франции в 2008 году.
Швайнштайгер, которому сейчас 41 год, в составе «Баварии» восемь раз становился чемпионом Германии, семь раз выигрывал Кубок Германии, дважды Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов. Он завершил карьеру в 2019 году.
