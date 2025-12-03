Экс-первая ракетка мира Иванович подала на развод со Швайнштайгером

Отношения между Иванович и Швайнштайгером начались в 2014 году. В 2016 году они сыграли свадьбу в Венеции. В семье воспитываются трое сыновей: Лука (родился в 2018 году), Леон (родился в 2019 году) и Тео (родился в 2023 году).