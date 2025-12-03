Эксперт Кучава заявил, что Roblox превратился в рассадник мошенников

Популярная детская онлайн-игра Roblox, заблокированная ранее на территории РФ, является рассадником злоумышленников, вовлекающих детей в мошеннические схемы. Об этом заявил эксперт Галактион Кучава в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По словам эксперта, причиной ограничения стала проблема с модерацией, из-за которой игра превратилась в рассадник мошеннических схем, эксплуатирующих детскую аудиторию. Внутриигровая экономика Roblox, построенная на покупке валюты Robux за реальные деньги, создала плодотворную среду для злоумышленников.
Специалист выделил три основные категории мошенничества. К первой относится прямой обман при покупке виртуальных предметов, которые могут пропадать или не соответствовать описанию. Вторая категория — фишинг и кража учетных записей через фейковые ссылки и предложения получить награду. Третья схема вовлекает детей в покупку дорогостоящих предметов через сторонние сайты, где после оплаты товары не поступают.
Эксперт предупредил, что виртуальные ценности не защищены законодательством, что делает возмещение ущерба практически невозможным. Единственной надежной защитой он назвал превентивное просвещение детей.
В среду Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории России.