Эксперт Кучава заявил, что Roblox превратился в рассадник мошенников

Специалист выделил три основные категории мошенничества. К первой относится прямой обман при покупке виртуальных предметов, которые могут пропадать или не соответствовать описанию. Вторая категория — фишинг и кража учетных записей через фейковые ссылки и предложения получить награду. Третья схема вовлекает детей в покупку дорогостоящих предметов через сторонние сайты, где после оплаты товары не поступают.