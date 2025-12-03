В Ростове-на-Дону завершился этнокультурный фестиваль «Донское наследие»

Этнокультурный фестиваль «Донское наследие», который проходил с февраля по ноябрь 2025 года, завершился в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Мероприятие, направленное на популяризацию культурного достояния региона, соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Церемония закрытия состоялась в Областном доме народного творчества. В течение нескольких месяцев фестиваль объединял этнографов, фольклористов и краеведов, чьей целью стало выявление и сохранение нематериального этнокультурного наследия региона. Одной из ключевых частей проекта стали фольклорно-этнографические экспедиции в районы области, в ходе которых исследователи собирали сведения о традициях, обрядах, ремеслах и песнях. Итогом этой работы стало подготовленное к печати научное издание «Песни Каменского района Ростовской области».
На закрытии фестиваля гости посетили выставку объектов нематериального наследия, где были представлены традиционная кухня, фрагменты свадебных обрядов, старинные шали и другие артефакты. На сцене также показали обряд «водить танкИ», обнаруженный в Каменском районе. Программа включала семинары, практикумы и выступления фольклорных коллективов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.