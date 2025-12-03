В Красногвардейском районе Крыма открыли 2 новые врачебные амбулатории

Модульные врачебные амбулатории ввели в эксплуатацию в селах Котельниково и Ровное в Красногвардейском районе Республики Крым, сообщили в представительстве региона. Лечебные учреждения были построены по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Амбулатории оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе стоматологическими установками. Также в лечебных учреждениях установили компьютерную технику и мебель. Помимо этого, в зданиях созданы условия для маломобильных пациентов. К новой амбулатории в Ровном прикреплены более 4 тысяч человек, а к лечебному учреждению в Котельникове — почти 1,3 тысячи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.