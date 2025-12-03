В Красногвардейском районе Крыма открыли 2 новые врачебные амбулатории

Амбулатории оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе стоматологическими установками. Также в лечебных учреждениях установили компьютерную технику и мебель. Помимо этого, в зданиях созданы условия для маломобильных пациентов. К новой амбулатории в Ровном прикреплены более 4 тысяч человек, а к лечебному учреждению в Котельникове — почти 1,3 тысячи.