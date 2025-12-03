В Ростове на пятерых судей готовят уголовные дела за взятки

8 декабря Высшая квалификационная коллегия судей России соберется на внеочередное заседание. Там решат, дать ли согласие на возбуждение уголовных дел против пятерых бывших и действующих судей Советского районного суда Ростова-на-Дону.
В списке — Елена Коблева, Олег Батальщиков, Артур Маслов, Эльмира Пономарева и Наталия Цмакалова. Некоторых из них подозревают в получении взяток — от двух до семи эпизодов, а также в других нарушениях закона.
Рассмотрение пройдет в формате видеоконференции. Помимо этих дел, коллегия обсудит вопросы аттестации, завершения полномочий судей и разрешения на получение ими наград.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.
«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.