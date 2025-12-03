Ричмонд
В Ростове на пятерых судей готовят уголовные дела за взятки

Пятерых судей Ростова могут привлечь к уголовной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

8 декабря Высшая квалификационная коллегия судей России соберется на внеочередное заседание. Там решат, дать ли согласие на возбуждение уголовных дел против пятерых бывших и действующих судей Советского районного суда Ростова-на-Дону.

В списке — Елена Коблева, Олег Батальщиков, Артур Маслов, Эльмира Пономарева и Наталия Цмакалова. Некоторых из них подозревают в получении взяток — от двух до семи эпизодов, а также в других нарушениях закона.

Рассмотрение пройдет в формате видеоконференции. Помимо этих дел, коллегия обсудит вопросы аттестации, завершения полномочий судей и разрешения на получение ими наград.

