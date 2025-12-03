Пианистка из Таганрога завоевала серебро на конкурсе «Щелкунчик»

Виолетта, занимающаяся под руководством педагога Эммы Хандюковой, вошла в тройку финалистов в номинации «Фортепиано», где соревновалась с музыкантами из Москвы и Австралии. На финальном прослушивании в Концертном зале имени Чайковского она исполнила часть Второго концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. 12-летняя пианистка также получила приз зрительских симпатий.