Пианистка из Таганрога завоевала серебро на конкурсе «Щелкунчик»

Виолетта Болучевская соперничала с музыкантами из Москвы и Австралии.

Ученица детской музыкальной школы Таганрога Виолетта Болучевская стала серебряным призером Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Участие школьников в мероприятиях международного уровня соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».

Всего в конкурсе приняли участие 48 исполнителей из разных стран, в том числе из Австралии, Люксембурга, Швейцарии, Германии, Казахстана, Венгрии, Узбекистана. В финал прошли девять участников. Выступления транслировались в прямом эфире телеканала «Россия-Культура».

Виолетта, занимающаяся под руководством педагога Эммы Хандюковой, вошла в тройку финалистов в номинации «Фортепиано», где соревновалась с музыкантами из Москвы и Австралии. На финальном прослушивании в Концертном зале имени Чайковского она исполнила часть Второго концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. 12-летняя пианистка также получила приз зрительских симпатий.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.