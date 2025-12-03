Врач Агапкин назвал защищающий от головной боли натуральный продукт

По словам Агапкина, при борьбе с головной болью помогает массаж участков головы на уровне висков, рядом с ушами. Там расположен височный нижнечелюстной сустав, который следует массировать круговыми движениями. Врач отметил, что одна из разновидностей головной боли связана с проблемами в этом участке, поэтому подобный массаж может улучшить кровоснабжение и помочь избавиться от неприятных ощущений.