Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вопрос технический». Платошкин о том, возьмут ли Украину в НАТО

Рассуждая на тему вероятности членства НАТО для Украины, Николай Платошкин отметил, что для России есть две принципиальные позиции: «Мы не согласны на две вещи — членство Украины в НАТО и наличие иностранных войск на территории Украины как гарантии (безопасности. — Прим. БЕЛТА)».

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос вступления Украины в НАТО — технический. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал доктор исторических наук, политолог Николай Платошкин.

Рассуждая на тему вероятности членства НАТО для Украины, Николай Платошкин отметил, что для России есть две принципиальные позиции: «Мы не согласны на две вещи — членство Украины в НАТО и наличие иностранных войск на территории Украины как гарантии (безопасности. — Прим. БЕЛТА)».

«Американцы, я думаю, с этим согласны, но с этим не согласны все спонсоры — (президент Франции Эммануэль. — Прим. БЕЛТА) Макрон, (канцлер Германии Фридрих. — Прим. БЕЛТА) Мерц и (премьер-министр Великобритании Кир. — Прим. БЕЛТА) Стармер до кучи. Они не вникают. Британия все время имела очень тесные отношения с Америкой. И они не хотят идти против Трампа, на нас им наплевать. А Трамп хочет завершить до Рождества все это. Они не могут встать против Трампа, поэтому они ушли в тень», — сказал политолог.

«Челночная дипломатия». Эксперт об основных пунктах мирного плана по Украине.

Николай Платошкин допустил тот факт, что среди 30 стран — членов блока Североатлантического альянса найдутся те, кто может проголосовать за вступление Украины в НАТО. При этом политолог обратил внимание, что есть такой механизм получения гарантий, как «важного союзника США за пределами НАТО». «Это вопрос технический. Просто Украина на это может не пойти», — отметил он. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше