«Вопрос технический». Платошкин о том, возьмут ли Украину в НАТО

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос вступления Украины в НАТО — технический. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал доктор исторических наук, политолог Николай Платошкин.
Рассуждая на тему вероятности членства НАТО для Украины, Николай Платошкин отметил, что для России есть две принципиальные позиции: «Мы не согласны на две вещи — членство Украины в НАТО и наличие иностранных войск на территории Украины как гарантии (безопасности. — Прим. БЕЛТА)».
«Американцы, я думаю, с этим согласны, но с этим не согласны все спонсоры — (президент Франции Эммануэль. — Прим. БЕЛТА) Макрон, (канцлер Германии Фридрих. — Прим. БЕЛТА) Мерц и (премьер-министр Великобритании Кир. — Прим. БЕЛТА) Стармер до кучи. Они не вникают. Британия все время имела очень тесные отношения с Америкой. И они не хотят идти против Трампа, на нас им наплевать. А Трамп хочет завершить до Рождества все это. Они не могут встать против Трампа, поэтому они ушли в тень», — сказал политолог.
Николай Платошкин допустил тот факт, что среди 30 стран — членов блока Североатлантического альянса найдутся те, кто может проголосовать за вступление Украины в НАТО. При этом политолог обратил внимание, что есть такой механизм получения гарантий, как «важного союзника США за пределами НАТО». «Это вопрос технический. Просто Украина на это может не пойти», — отметил он. -0-