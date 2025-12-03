«Вопрос технический». Платошкин о том, возьмут ли Украину в НАТО

«Американцы, я думаю, с этим согласны, но с этим не согласны все спонсоры — (президент Франции Эммануэль. — Прим. БЕЛТА) Макрон, (канцлер Германии Фридрих. — Прим. БЕЛТА) Мерц и (премьер-министр Великобритании Кир. — Прим. БЕЛТА) Стармер до кучи. Они не вникают. Британия все время имела очень тесные отношения с Америкой. И они не хотят идти против Трампа, на нас им наплевать. А Трамп хочет завершить до Рождества все это. Они не могут встать против Трампа, поэтому они ушли в тень», — сказал политолог.