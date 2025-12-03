Педагог из Брянской области победила в проекте «Флагманы образования»

Советник директора по воспитанию из Брянского района Брянской области Юлия Землякова вошла в число победителей трека «Культура» проекта «Флагманы образования». Конкурс проводился в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте образования и науки региона.
Церемония награждения 40 лучших педагогов и управленцев из 27 регионов состоялась в Нижнем Новгороде. На трек «Культура» было подано более 15 тысяч заявок со всей страны. Учитель иностранного языка и музыки гимназии № 1 Брянского района Юлия Землякова совмещает языковое образование с художественно-эстетическим развитием школьников, уделяя особое внимание русской традиционной культуре.
Победители трека получат удостоверения о повышении квалификации и возможность участвовать в мероприятиях федерального уровня. В рамках итоговой программы педагоги также разработают проекты по привитию обучающимся любви к культуре и истории России для реализации в своих образовательных организациях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.