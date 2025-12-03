Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педагог из Брянской области победила в проекте «Флагманы образования»

Юлия Землякова, советник директора по воспитанию и учитель иностранного языка и музыки, стала лучшей в треке «Культура».

Советник директора по воспитанию из Брянского района Брянской области Юлия Землякова вошла в число победителей трека «Культура» проекта «Флагманы образования». Конкурс проводился в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте образования и науки региона.

Церемония награждения 40 лучших педагогов и управленцев из 27 регионов состоялась в Нижнем Новгороде. На трек «Культура» было подано более 15 тысяч заявок со всей страны. Учитель иностранного языка и музыки гимназии № 1 Брянского района Юлия Землякова совмещает языковое образование с художественно-эстетическим развитием школьников, уделяя особое внимание русской традиционной культуре.

Победители трека получат удостоверения о повышении квалификации и возможность участвовать в мероприятиях федерального уровня. В рамках итоговой программы педагоги также разработают проекты по привитию обучающимся любви к культуре и истории России для реализации в своих образовательных организациях.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.