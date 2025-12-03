Дмитрий Медведев стал лауреатом премии «Юрист года»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 3 декабря, стал лауреатом российской юридической премии «Юрист года» в номинации «За особый вклад в развитие государства и права».
— Начнем с того, что когда мы говорили о создании этой премии, учреждали ее, я, естественно, не думал о том, что мне придется стоять на этой сцене. Но, с другой стороны, я понимаю, что для того, чтобы наша Ассоциация (юристов России — прим. «ВМ») и дальше развивалась, нужно чтобы и премия тоже развивалась вместе с Ассоциацией, — отметил Медведев во время церемонии.
Также он поблагодарил организацию за вручение ему премии, передает РИА Новости.
Награда «Юрист года» является высшей юридической премией в стране, ее учредили в 2009 году.
2 декабря президент России Владимир Путин наградил народную артистку России Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».
15 ноября российский лидер присвоил звание Героя труда президенту компании «Транснефть» Николаю Токареву. Он принял такое решение из-за особых трудовых заслуг предпринимателя перед государством и значительного вклада в развитие топливно-энергетического комплекса.