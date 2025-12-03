На Дону расширяется проект «Самбо в школу»

Ростовская область стала одним из пилотных регионов, где этот вид спорта активно внедряется в учебных заведениях. К проекту в Ростове подключилось еще семь школ Дона. На сегодняшний день в проект «Самбо в школу» на Дону входят 42 учебных заведения. По всей стране к программе подключено уже свыше 2,7 тысячи школ.