На Дону расширяется проект «Самбо в школу»

Новая базовая площадка Всероссийского проекта «Самбо в школу» открылась на базе ростовской школы № 116, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Деятельность соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Ростовская область стала одним из пилотных регионов, где этот вид спорта активно внедряется в учебных заведениях. К проекту в Ростове подключилось еще семь школ Дона. На сегодняшний день в проект «Самбо в школу» на Дону входят 42 учебных заведения. По всей стране к программе подключено уже свыше 2,7 тысячи школ.
«В Ростовской области активно занимаются спортом более 570 тысяч детей. Создано много спортивных проектов, спортивных лиг, школ. Но самбо стоит на отдельном, особом счету. Это не просто умение драться — это целая философия, включая уверенность в себе, патриотизм, ответственность, дисциплину, уважение к сопернику», — отметил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.